Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:13 — REGNUM Горячая вода появится в домах Чкаловского микрорайона Переславля-Залесского Ярославской области 1 октября 2019 года. Такое обещание дали жителям областные и городские власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ситуация в Чкаловском микрорайоне, где уже полгода нет горячей воды, стала одной из главных тем обсуждения на заседании Общественной палаты Переславля 6 сентября.

Чкаловский микрорайон в Переславле

Поучаствовать в заседании прибыли председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов и заместитель председателя регионального правительства Виктор Неженец.

На заседании Общественной палаты замглавы Переславля Максим Васильков доложил собравшимся, что все котельные городского округа будут готовы к началу отопительного сезона, в том числе и котельная ООО «МЭС» в Чкаловском микрорайоне. Тепло начнет подаваться ориентировочно с 1 октября. На вопрос из зала о том, когда появится в этом микрорайоне горячая вода, Максим Михайлович ответил, что в те же сроки. Его поддержал и председатель областной Думы Алексей Константинов, который заявил, что готов лично приехать в гости к жителям Чкаловского микрорайона 1 октября 2019 года, чтобы убедиться в наличии горячей воды в кранах.

«1 октября обязательно к вам приеду и зайду в вашу квартиру, обязательно!» — пообещал Алексей Константинов жительнице Чкаловского микрорайона, которая выразила сомнения, что горячая вода действительно появится в начале октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в микрорайоне из-за споров собственников котельной с администрацией сложилась конфликтная ситуация. Владелец котельной ООО «МЭС» Юрий Егоров обвиняет администрацию в неплатежах за тепло и горячую воду. Администрация в свою очередь ссылается на то, что заплатить в ООО «МЭС» не могут, так как нет договора на поставку тепла.

Деньги с жителей и организаций Чкаловского микрорайона при этом собирает муниципальное предприятие «Теплосервис», которое наделено статусом единой теплоснабжающей организации. Котельная копит долги за ресурсы и, по словам Юрия Егорова, не может больше бесплатно поставлять тепловую энергию для приготовления горячей воды. Более того, генеральный директор ООО «МЭС» утверждает, что трасса, по которой поставлялось тепло для горячей воды, разобрана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Переславле владелец котельной из-за неплатежей разбирает теплотрассу