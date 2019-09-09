Стокгольм, , 10:15 — REGNUM Игроки Minecraft создают фигуры гигантских скелетов в игре в рамках нового флешмоба. Об этом 8 сентября сообщило игровое издание Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1170758958635728896

Идея появилась в среде пользователей форума Reddit, где пользователи выкладывают фото своих творений. В большинстве случаев это «человеческие» скелеты огромных размеров, сконструированные при помощи блоков Minecraft.

Напомним, Minecraft — это популярная игра в жанре «песочница», мир которой состоит из кубических блоков. В ней игроки могут создавать любые постройки, ограничиваясь лишь собственным воображением.

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