Сибай, Башкирия, , 09:59 — REGNUM Сибай, где почти 10 месяцев тлеет руда на одном из крупнейших в мире карьеров, на выборах главы Башкирии 8 сентября поддержал действующего руководителя региона Радия Хабирова.

Согласно данным системы ГАС Выборы, в Сибае результат нового главы даже превысил средний показатель по республике. Здесь за Хабирова проголосовали 82,12% от общего числа внесенных в списки избирателей. Причем именно на Хабирова жители возлагали надежды по ликвидации ситуации с постоянными выбросами соединений серы, которая так и не разрешилась до настоящего момента.

В списки избирателей в Сибае на момент окончания голосования было внесено 43,4 тыс. граждан, число действительных избирательных бюллетеней составило 35 904 документа. Таким образом, итоговая явка составила 82,76% при среднем результате по республике 71,8%. При этом за Хабирова проголосовали 29 776 человек — 82,12% жителей Сибая, имеющих право голоса и пришедших на выборы.

Минимальный показатель поддержки Хабирова наблюдается в Ленинском районе Уфы и в Межгорье, здесь за действующего главу проголосовали 62,3% и 62,71% соответственно. В ряде районов результат Хабирова превысил 90% как по явке, так и по показателю поддержки жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с того момента, как жители Сибая стали жаловаться на задымления и связанные с ними ухудшения состояния здоровья прошло уже почти 10 месяцев. Жители города отмечали затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введён режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

Было решено затопить карьер до уровня очагов тления.

Уже было названо 7 сроков ликвидации крупного техногенного пожара, непосредственно Хабиров неоднократно утверждал, что ситуация вот-вот будет полностью ликвидирована. Но после визита в город эксперта СПЧ Григория Куксина стало очевидно, что новые очаги тления располагаются выше уровня подтопления, и не все они будут потушены в ближайшее время.

Ответственность за ситуацию в Сибае несут УГОК и сибайский филиал комбината (являются структурами ОАО «УГМК» — Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes), что подтвердил Верховный суд Башкирии. Причем, согласно решению суда первой инстанции, решить проблемы с воздухом в Сибае предприятия должны были еще до 28 апреля.

В комментарииИА REGNUMруководитель «Института региональной экспертизы»Дмитрий Михайличенкоотмечал, что Башкирия давно уже приобрела репутацию электорального султаната. По сути Хабиров уже управляет республикой, а избирательный процесс лишь легитимировал его руководство.

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