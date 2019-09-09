Пермь, , 09:52 — REGNUM В Перми приставы вынуждены выселить постояльцев гостиницы, хозяйка которой проигнорировала требование, согласно которому запрещалась эксплуатация здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Суд запретил гостиничный бизнес в трехэтажном доме с пристоями до тех пор, пока объект не будет введен в эксплуатацию и до устранения нарушений правил пожарной безопасности. В ходе проверки исполнения решения суда приставы столкнулись с тем, что в гостинице вновь принимают постояльцев.

Предпринимательнице грозит административное наказание по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», чья санкция предусматривает максимальное наказание до 50 тыс. рублей штрафа. В настоящее время хозяйка гостиницы ограничена в праве выезда за пределы России.