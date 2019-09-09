Ташкент, , 09:46 — REGNUM Авиасообщение между Киевом и Ташкентом планирует запустить национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии», сообщает 9 сентября издание «Газета.uz».

Прямой еженедельный чартерный рейс планируется запустить с 5 октября. Время перелета составит 4 часа 30 минут, бесплатная норма провоза багажа — 20 кг. Самолет будет вылетать по субботам в 23:55 (21:55 мск) из Ташкента, прибывать в Киев в воскресенье в 2:45 (мск). Минимальная стоимость билета составит $138.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярное авиасообщение между Украиной и Узбекистаном было нарушено в мая 2015 года. Перелеты были приостановлены из-за отсутствия договоренностей между авиационными властями двух стран.

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