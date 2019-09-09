Гома, Конго, , 09:13 — REGNUM Сотни женщин вышли на улицы города Гома, требуя от правительства повышения доступности чистой воды в городе. Это необходимо для того, чтобы жители могли принять все необходимые меры предосторожности против распространения вируса Эбола, эпидемия которого началась в ДР Конго 13 месяцев назад. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

Акция протеста состоялась 6 сентября, через несколько дней после того, как Гому посетил министр иностранных дел Германии Хайко Маас с тем, чтобы поддержать программу по борьбе с распространением Эболы, жертвами которой стали более 2000 человек.

Гома — конголезский город с населением более миллиона человек. По информации издания, большинство населения города не имеет доступа к чистой воде, что препятствует реализации мер по борьбе с Эболой. Более того, из-за нехватки воды в городе регулярно возникают очаги холеры. Многие жительницы Гомы вынуждены проходить за водой десятки километров пешком. Во время этого пути они часто подвергаются изнасилованием, отмечает Deutsche Welle.