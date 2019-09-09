Урумчи, Китай, , 08:55 — REGNUM Объем грузовых железнодорожных перевозок в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая за 2019 год превысил 100 млн тонн на прошедшей неделе, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

С января по август 2019 года Синьцзян занял первое место по темпам роста объемов железнодорожных грузоперевозок в Китае. В 2019 году железнодорожные департаменты Синьцзяна значительно улучшили свои общие показатели, сообщил заместитель директора грузового департамента компании China Railway Urumqi Group Co. Ltd.

Железнодорожные департаменты региона также значительно усилили инфраструктурное строительство в этом году для того, чтобы улучить логистические услуги, увеличить пропускную способность основных железнодорожных станций и объемы грузоперевозок и транспортных перевозок в целом, отмечает издание.

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