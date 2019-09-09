Москва, , 08:50 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предоставить еду и работу напавшему на нее человеку, постучи он в дверь.

«Если бы человек просто пришел бы, когда я была дома, позвонил, постучался в дверь, если он просто был такой голодный… человека-то накормить вообще проблем нет», — сказала Памфилова, добавив, что «может работу бы какую-нибудь предложила, может где-то подмел бы».

По словам Памфиловой, она постоянно кормит голодных кошек и собак, а у самой главы ЦИК дома живут два бездомных кота.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 сентября неизвестный в маске проник в дом Эллы Памфиловой в подмосковном городском округе Истра и неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 7 сентября правоохранители задержали подозреваемого, им оказался уроженец Туркестана.

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