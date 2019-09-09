Хайкоу, Китай, , 08:47 — REGNUM Самая южная, островная китайская провинция Хайнань намерена отремонтировать 126 тыс. туалетов в сельской местности до конца 2019 года с целью улучшения стандартов жизни, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

В общей сложности 192 тыс. туалетов в сельской местности должно быть отремонтировано к марту 2020 года. Программа должна покрыть все сельские районы провинции, сообщили в департаменте строительства и развития села. В настоящее время 170 тыс. сельских туалетов Хайнаня по-прежнему не соответствуют санитарным нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае уже на протяжение нескольких лет осуществляется программа «туалетной революции», призванной отремонтировать, построить новые или переоснастить туалеты в сельской местности и туристических районах страны с целью улучшения санитарной ситуации и развития туризма.

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