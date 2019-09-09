Канберра, , 08:45 — REGNUM Восемь сайтов впервые решила заблокировать Австралийская государственная комиссия по безопасности в интернете за отказ удалить запрещенное видео, снятое террористом во время стрельбы в Крайстчерче 15 марта. Соответствующее заявление было опубликовано 9 сентября, передает ТАСС.

Сообщается, что блокировке подвергнутся сайты, которые отказались удалять ролик. Все они зарегистрированы за пределами Австралии, предписание будет направлено провайдерам.

«Мы не можем допустить, чтобы этот отвратительный материал использовался для пропаганды, подстрекательства или инструктажа в террористических актах», — заявила глава комиссии Жюли Инман Грант.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта в Новой Зеландии было совершено нападение в двух мечетях. Террорист стрелял по людям и снимал это на видеокамеру. Сообщалось о 49 погибших. Полицией был задержан австралиец Брентон Таррант. Перед совершением теракта он опубликовал в интернете ксенофобский манифест. В Новой Зеландии он был запрещен «к владению и распространению».