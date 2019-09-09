Уфа, , 08:41 — REGNUM Осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству города стартует в Уфе. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Он стартует с 10 сентября и продолжится до 14 октября включительно. 21 сентября и 5 октября в Уфе состоятся общегородские субботники.

По словам организаторов мероприятия, в этот период в городе будут активизированы работы по ремонту дорог, тротуаров, дорожных ограждений. Коммунальные службы наведут порядок на проезжей части, улицах, внутриквартальных территориях. От мусора очистят территорий гаражных кооперативов, садоводческих товариществ, территории, прилегающих к въездам в город.

Напомним, что 21 сентября в Уфе пройдет экологическая акция в рамках Всемирного дня чистоты «Сделаем!».