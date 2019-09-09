Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:33 — REGNUM Губернатор области Дар-эс-Салам Пол Маконда разрешил священникам всех религий проповедовать в ночных клубах, развлекательных центрах и на дискотеках. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление губернатора.

Маконда заявил об этом на встрече с прихожанами церкви «Arise and Shine», возглавляемой проповедником Апостолом Бонифасом Мвампоса.

По словам губернатора, цель данного разрешения — добиться того, чтобы слово Божье достигло каждого, что, в свою очередь, поможет создать богобоязненное общество.

Маконда рассказал, что всякий раз, когда священник решит провести проповедь, в клубе на полчаса будет выключена музыка. Он добавил, что нововведение также поможет всем, кто по тем или иным причинам не смог посетить церковь, услышать слово Божье.