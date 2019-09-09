Тайюань , Китай, , 08:00 — REGNUM Полиция провинции Шаньси на севере Китая задержала 64 подозреваемых в изготовлении и продаже контрафактных сигарет, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Более 2300 коробок контрабандных сигарет было изъято, а их суммарная стоимость может быть оценена в районе 30 млн юаней (около $4,2 млн). В ноябре 2018 года полиция города Линьфэнь получила сведения, что ряд людей заняты производством поддельных сигарет в уезде Фушань. Полиция запустила секретное расследование немедленно.

При помощи местных властей полиция провела рейд и задержала 38 подозреваемых на месте. Полиция также уничтожила производственную базу, а также цеха упаковки и два склада для хранения контрафактного табака за время рейда.

Еще 26 подозреваемых были схвачены или убеждены в необходимости добровольно сдаться. Расследование по данному случаю продолжается.