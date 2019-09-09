Москва, , 07:46 — REGNUM Большинство жителей России (58%) выступают против отмены школьных экзаменов. Поддерживают эту инициативу 28% респондентов. Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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По мнению противников отмены экзаменов в школе, проверка знаний необходима, но нужно пересмотреть ее форму, вернув советскую систему проверки знаний. По мнению сторонников, экзамены, а особенно ЕГЭ, — серьезный стресс для детей.

Чаще отмену экзаменов для школьников поддерживают женщины, чем мужчины: 31% против 24%. Чем старше респонденты, тем меньше сторонников инициативы: 32% среди граждан моложе 34 лет и 18% — старше 45 лет.

Опрос проведен 5 сентября 2019 года. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет в 339 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России необходимо отказаться от классической системы экзаменов в школах.

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