Берлин, , 07:35 — REGNUM В Германии бьют тревогу: страна переживает историческую нехватку школьных учителей, и в ближайшие годы ситуация усугубится. Такой тревожный вывод делают специалисты из Фонда Бертельсманна, передает канал n-tv.

Новое исследование Фонда констатирует нехватку 15,3 тыс. учителей по всей стране, особенно в начальных школах. Основываясь на демографических прогнозах Федерального статистического управления Германии, исследователи пришли к выводу, что к 2025 году в стране будет не хватать 26, тыс. учителей (на 42% больше, чем сейчас). Изначально предполагалось, что к этому времени число учеников начальной школы будет составлять 3,064 млн, но теперь прогнозируется 3,232 млн.

Отмечается, что рост числа школ продленного дня, где в основном учатся дети из неблагополучных семей, потребует дополнительного увеличения числа преподавателей. Авторы исследования называют свой анализ «сигналом для пробуждения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии в 2018 году число детей, живущих в неблагополучных условиях в своих семьях, достигло рекорда. Такие данные озвучены германскими органами опеки.

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