Пекин, , 07:32 — REGNUM Годовое потребление воды в Китае достигает примерно 600 млрд кубометров, при этом эффективность ее использования продолжает возрастать, сообщает агентство Синьхуа.

Замминистра водных ресурсов КНР Вэй Шаньчжун сообщил во время продвижения национальных соревнований по сохранению воды, которое было организовано его ведомство, что в 2018 году 66,8 кубометров воды приходилось в среднем для производства 10 тыс. юаней ($1410) ВВП страны и 41,3 кубометра воды — на обеспечение добавленной стоимости промышленного производства в размере 10 тыс. юаней, что на 18,9 и 20,9% соответственно ниже, чем в 2015 году.

Коэффициент эффективности пользования воды для фермерской ирригации достиг 0,554 в 2018 году, что на 0,018 выше, чем в 2015 году. Для того чтобы популяризировать знания о сохранении воды и обратить внимание всей страны на проблему сбережения воды, министерство организовало национальные соревнования по этой теме. Они пройдут с конца августа по начало октября 2019 года.