Москва, , 07:27 — REGNUM В России в 2020 году ежемесячные пособия на первого ребенка вырастут в среднем на 7%, до 12 тыс. рублей, сообщают 9 сентября «Известия» со ссылкой на соответствующие расчеты Министерства труда РФ.

Отмечается, что из федерального бюджета в следующем году планируется выделить на эти цели втрое больше средств, чем в 2019 году. Это связно с расширением числа получателей пособий.

Так, с января 2020 года они будут положены семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Общая сумма пособий в 2020 году составит 150 млрд рублей, в 2021 — 156 млрд, в 2022 — 164 млрд. В этом году эта сумма составила 50 млрд рублей.

По мнению ряда экспертов, выплаты таких пособий окажут значительную поддержку в борьбе с бедностью, однако не помогут преодолеть демографический кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года в России изменится порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

В федеральный закон внесены изменения: право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

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