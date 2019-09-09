Пекин, , 07:13 — REGNUM В общей сложности 2260 человек умерло от инфекционных заболеваний на материковой части Китая в июле 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в общей сложности 943 403 случая инфекционных заболеваний было зафиксировано в июле на материковой части Китая.

Известно о двух зарегистрированных случаях холеры. Случаев чумы зафиксировано не было. Жертв от этих заболеваний также не зарегистрировано. Холера и чума являются инфекционными заболеваниями класса А — то есть находятся в перечне самых опасных, согласно китайскому закону о профилактике и лечению инфекционных заболеваний.

Всего 340 369 случаев инфекционных заболеваний класса В было зафиксировано за указанный период, из них 2253 случая оказались летальными. Вирусный гепатит, туберкулез, сифилис, дизентерия и гонорея составили 92% от общего количество случаев заболевания.

На заболевания категории С приходится семь смертей в июле текущего года. Энтеровирусный везикулярный стоматит, инфекционная диарея и грипп стали самыми распространёнными в этой категории. На них пришлось 94% всех зафиксированных случаев.

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