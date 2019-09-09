Владивосток, , 07:19 — REGNUM У морского вокзала Владивостока ошвартовался круизный лайнер Spectrum of the Seas, крупнейшее круизное судно, из когда-либо заходивших во Владивосток, сообщает ИА REGNUM.

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Гостями Владивостока стали 4 700 пассажиров из Китая и США, которые начали свой круиз в Шанхае. Далее судно проследует к нескольким портам Японии и 14 сентября вернётся в Шанхай.

Длина судна составляет 347 метров, ширина — 41 метр, водоизмещение — почти 170 тысяч тонн. На борту комфортабельного лайнера имеются симуляторы скайдайвинга и серфинга.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября планируется спустить на воду первое за 60 лет круизное судно, построенное в России. Судно, соответствующее 4−5 звёздным гостиницам, будет курсировать по Волге, Ладожскому и Онежскому озерам.