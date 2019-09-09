Хараре, , 07:12 — REGNUM Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента страны Роберта Мугабе и сообщил о присвоении покойному звания национального героя. Об этом передает ВВС Аfrica со ссылкой на заявление Мнангагвы в Хараре.

Роберт Мугабе Al Jazeera English

«От имени нашей нации … Я хотел бы выразить мои глубочайшие, искренние соболезнования семье Мугабе, — сказал он. — Он преподал нашему народу урок преданности, любви и заботы. Здесь нас объединяет горе, тяжесть потери и скорбь».

»На прошедшем заседании партии Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт (правящая политическая партия в Зимбабве, в течение 30 лет ее возглавлял Мугабе. После его отстранения 19 ноября 2017 г. лидером стал Эммерсон Мнангагва) мы предоставили ему статус национального героя, которого он, несомненно, заслуживает», — заявил Мнангагва.

«До его похорон будут объявлены дни траура», — добавил он.

Напомним, что Роберт Мугабе скончался 6 сентября в одной из больниц Сингапура, где он долгое время проходил лечение. Как сообщало ИА REGNUM, свои соболезнования в связи с кончиной первого президента Зимбабве выразил Владимир Путин.