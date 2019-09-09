Гуанчжоу, Китай, , 07:06 — REGNUM Таможня города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге Китая изъяла 385 кг сушёных змей, сообщает агентство Синьхуа.

Изъятая продукция содержит 256,8 кг сушеных эскулапов полозов и 128,8 кг плюющихся индийских кобр. Оба вида змей находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. В связи с этим, их импорт или экспорт разрешается только при наличии специальных документов.

Таможня обнаружила контрабандных змей в 10 тоннах импортируемой продукции, которая была задекларирована как сушеные гекконы и большеглазые полозы.

Таможня Гуанчжоу интенсифицировала борьбу с контрабандой редких видов животных начиная с 2019 года, а также раскрыла более 400 случаев контрабанды слоновой кости, панголин, живых крокодилов, черепах и сушеных морских коньков.

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