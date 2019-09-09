Пекин, , 06:57 — REGNUM Уровень воды в 241 реке Китая превысил опасный уровень в августе текущего года, из них 21 река побила исторический рекорд уровня воды, сообщили в министерстве водных ресурсов Китая, передает агентство Синьхуа.

Средний уровень осадков в Китае за август 2019 года составил 105,4 мм, что на 3% выше, чем в среднем в августе за предыдущие годы. Всего пять тайфунов образовалось на западе Тихого океана и в Южно-Китайском море за указанный месяц, что в среднем на 0,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущих лет.

Три тайфуна обрушились на Китай в августе, что на 1,7% меньше, чем в среднем августе предыдущих лет. Всего в 6920 водохранилищах Китая насчитывалось 421 млн кубометров воды на конец августа, что на 9% выше, чем в среднем в августе предыдущих лет, но на 3% ниже, чем за аналогичный период годом ранее.