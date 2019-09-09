Хабаровск, , 05:41 — REGNUM В зоне подтопления на территории Хабаровского края оказались 234 жилых дома, сообщили 9 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Уточняется, что в зоне подтопления, по состоянию на утро 9 сентября, находятся десять муниципальных образований в 87 населенных пунктах.

Также подтопление отмечается на 930 приусадебных участках и на 2 100 дачных участках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в зоне подтопления в Хабаровском крае находилось на четыре дома меньше.

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