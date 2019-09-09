Пекин, , 05:25 — REGNUM Китайская национальная метеорологическая обсерватория продлила синий уровень погодой опасности в связи с ливнями, которые обрушились на некоторые районы страны с ночи на 9 сентября по местному времени, сообщает агентство Синьхуа.

Вплоть до 20:00 по местному времени 9 сентября мощные ливни, как ожидается, обрушатся на некоторые районы провинций Гуйчжоу, Сычуань, Юньнань, Гуанси-Чжуанского автономного района, города центрального подчинения Чунцина, Нинся-Хуэйского автономного района, автономных районов Тибета и Внутренней Монголии, а также провинции Ганьсу, сообщили метеорологи.

В некоторых из указанных районов ожидаются осадки до 200 мм в сутки, при этом в отдельных районах ожидаются спорадические штормы и ураганы. Центр рекомендует местным жителям минимизировать уличную активность, а властям приготовиться к возможным последствиям.

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