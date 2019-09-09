Красногорск, , 01:49 — REGNUM О задержании 17 человек, которые пытались проникнуть на режимный объект в Московской области, сообщили в «Роскосмосе».

Пытавшихся проникнуть на режимный объект «Роскосмоса» задержали за минувшие два дня. 7 сентября задержали троих, а на следующий день — ещё 14 человек.

«Следствием было установлено, что предстоящей ночью с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП «НИЦ РКП» ещё одной группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Задержанных передали полиции посёлка Власиха (Московская область). Ведётся расследование.

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