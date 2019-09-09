Прага, , 01:37 — REGNUM Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге нужно оставить на месте, заявил первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек в эфире Чешского телевидения.

Комментируя дискуссии вокруг памятника Коневу на площади Интербригады, Гамачек сказал, что этот монумент — «часть истории». Вопрос о сохранении памятника, отмечает чиновник, должен решаться на референдуме.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после осквернения памятника Коневу в районе Прага-6 местные власти предложили убрать его. Однако чешский президент Милош Земан заявил, что памятник должен остаться в Праге.

«Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищаться», — сказал Земан.

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