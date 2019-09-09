Нассау, , 01:13 — REGNUM Число погибших от урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 44, передаёт ABC.

По данным министра здравоохранения Багам Дуэйна Сандза, 44 жертвы — это подтверждённая информация, но на самом деле погибло больше людей, но трупы, унесённые водой в море, ещё не найдены.

Известно, что на Багамах «Дорианом» снесены порядка 13 тысяч различных зданий, на многих территориях сильные затопления.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, до си пор было известно о 43 погибших от «Дориана» на Багамах. Поисково-спасательная операция продолжается.

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