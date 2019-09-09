Лондон, , 01:04 — REGNUM Полторы тысячи рейсов отменила авиакомпания British Airways из-за объявленной пилотами забастовки, пишет The Daily Telegraph.

Забастовку пилоты объявили 9−10 сентября, добиваясь лучших условий труда и повышения заработной платы. Из-за забастовки проблемы с перелётами коснутся 280 тысяч пассажиров этой авиакомпании.

Напомним, ранее British Airways предложила профсоюзу на 11,5% поднять зарплаты, но не одномоментно, а за три года. Сотрудники предприятия на уступки не пошли.

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