Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Временный запрет на полёты над пострадавшими от урагана «Дориан» районами Багамских островов ввело американское федеральное авиационное управление, сообщается на сайте ведомства.

Это сделано с целью освободить воздушное пространство над Багамами для других самолётов — тех, которые участвуют в ликвидации последствий урагана, в том числе ведут поисковые операции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Багамские острова — одна из наиболее сильно пострадавших от «Дориана» территорий: множество людей числятся пропавшими без вести, погибли 43 человека.

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