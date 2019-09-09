Пекин, , 00:10 — REGNUM В Китае подведены итоги 70-летнего непрерывного развития сферы образования. Отмечается, что на момент создания КНР уровень грамотности в стране не превышал 20%, в то время, как сейчас специалисты тратят на получение образования в среднем свыше 13 лет, сообщает 8 сентября Синьхуа со ссылкой на данные, приведенные министерством образования КНР.

В силу того, что государство придает обязательному образованию стратегическое значение, Китай уже достиг в этой сфере показателей, характерных для среднего по странам с высоким уровнем доходов населения. В КНР создана крупнейшая в мире система высшего образования, в которой возможность доступа к нему получила половина молодежи студенческого возраста.

Как подчёркивает министерство образования КНР, на высокий уровень поднялась и система профессионального образования, в которой прошли обучение 270 млн специалистов с высокой квалификацией.