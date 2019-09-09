Вологда, , 00:06 — REGNUM Глава Вологодской области Олег Кувшинников, претендующий на третий губернаторский срок, в прямом эфире местной телекомпании появился с цветами. Букеты он преподнес своим соперницам — Ольге Шириковой и Маргарите Савоськиной.

«Выборная кампания была очень сложная, потому что мнения социологов, политологов были неоднозначные. Чтобы переломить эту негативную тенденцию по Вологодской области, мы сделали, конечно, колоссальный объем работы, — заявил Кувшинников. — Такой избирательный марафон, который длился почти полтора года, должен был завершиться максимально эффективно для меня, как кандидата. Результаты экзетпулов положительные, это вселяет оптимизм. Мы понимаем, что явка будет очень высокая, под 40 процентов. Думаю, что она превысит более чем на 10 процентов явку 2014 года. Я хотел бы поблагодарить всех оппонентов и жителей Вологодской области, которые проявили неравнодушие, пришли на избирательные участки и проголосовали за тех кандидатов, которым доверяют. Спасибо всем большое!»

Напомним, по данным опросов exit-pool, за Олега Кувшинникова отдали свои голоса почти 70% избирателей.