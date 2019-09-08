Пекин, , 23:42 — REGNUM Сорок процентов жителей крупных городов Китая предпочитают проводить досуг, посещая магазины, рестораны и косметические салоны. Об этом 8 сентября сообщает ИА «Синьхуа» со ссылкой на доклад Китайской академии туризма.

Такого рода отдых, основанный на потреблении, предпочитают жители крупных мегаполисов, таких как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. В докладе отмечается, что около 30% респондентов путешествуют в свободное время, притом увеличилась доля поездок на средние и короткие расстояния. Посещение культурных, спортивных и фитнес-мероприятий привлекает 20% жителей Китая.

Однако, эксперты акцентируют внимание на том, что в общей своей массе граждане КНР испытывают нехватку свободного времени, которое выражается лишь в 2 — 4 часах в день. Особенно это чувствуют городские жители, так как более трети из них работают в будние дни свыше девяти часов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, в 2018 году порядка 2,19 млн туристов из Китая выбрали отдых на круизных лайнерах, что составило более 50% от всех путешествующих таким способом в Азии.

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