Вологда, , 23:13 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони высоко оценил организацию выборов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мне удалось объехать 12 участков. Отмечу, что везде было очень много наблюдателей, особенно в Вологде. И я думаю, что та система наблюдения, которая вырисовывается в нашей области, способствует тому, чтобы выборы проходили открыто, легитимно и честно. У меня, как у Уполномоченного, претензий к проведению выборов нет. Я думаю, что есть в нашей стране регионы, которые могли бы поучиться проведению выборов у нас, у вологжан», — заявил омбудсмен.

Напомним, на выборах в Вологодской области работали почти 3 тысячи наблюдателей.