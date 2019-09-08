Мурманск, , 22:45 — REGNUM Избирательная комиссия Мурманской области обработала 23,69% бюллетеней. Врио губернатора Андрей Чибис, претендующий на пост главы региона, уверенно опережает своих соперников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным избиркома, у Чибиса 61,73% голосов. Второе место у Максима Белова — 16,7%. Замыкает тройку лидеров Михаил Антропов с 11,63% голосов.

Добавим, что явка сегодня составила боле 35%. Это выше, чем в 2014 году. Тогда на избирательные участки пришли чуть более 31% избирателей.