Москва, , 22:41 — REGNUM Выборы в Мосгордуму в очередной раз показали, что в России недостаточно чётко отрегулированы день выборов и день тишины с точки зрения агитационных действий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 сентября заявил член правления организации «Общественный комитет «За чеcтные выборы!» Омар Фаризов.

«Неоднократно об этом говорилось: каким-то образом необходимо регулировать день тишины и день выборов с точки зрения работы социальных сетей, с точки зрения проведения рекламы кандидатов и агитаций», — заявил Фаризов.

Он отметил, что «в порыве помочь своему любимому кандидату» 8 сентября со стороны пользователей сети периодически наблюдалась публикация агитационных постов и сообщений о кандидатах в Московскую городскую думу. Такого рода «недобросовестная конкуренция» проявилась даже непосредственно на избирательных участках, отметил Фаризов.

«Скажем, человек из штаба кандидата подходит на избирательном участке к плакату, на котором фотографии всех кандидатов и их биографии, как это положено на каждом избирательном участке, вывешены, накрывает своей спиной всех кандидатов, оставляя только одну фотографию и улыбается, держа в руках сердечко. Вроде бы ничего такого, но мы понимаем, что это не случайное фото», — пояснил он.