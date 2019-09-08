Москва, , 22:28 — REGNUM Число недопущенных до выборов в Мосгордуму оказалось серьёзно преувеличенным из-за информационного фона московских митингов лета 2019 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 сентября заявил член правления организации «Общественный комитет «За чеcтные выборы!» Омар Фаризов.

«К сожалению, в ходе освещения событий в Москве — несанкционированных выступлений, — почему-то всегда говорилось, что в них принимали участие недопущенные до выборов кандидаты», — заявил Фаризов.

«Практически все кандидаты были допущены до выборов. Насколько мне известно, только один кандидат по Москве снял свою кандидатуру с выборов. Может, их и больше, но по моей информации один — по одному из избирательных участков, мониторингом которых мы занимались», — указал он.

Фактически в митингах вместо недопущенных кандидатов как таковых принимали участие обычные граждане, отметил Фаризов.

«Поэтому в средствах массовой информации, как в наших, так и зарубежных, искажённо подавалась информация об участии кандидатов, которых не допустили на выборы», — заключил он.