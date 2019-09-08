Москва, , 22:26 — REGNUM На 32-й Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) китайские издатели представили свыше 3 тыс. книг о китайской культуре, экономике и политике. Об этом 8 сентября сообщает ИА «Синьхуа».

На стендах КНР были выставлены 94 книги, изданные в рамках двусторонней программы перевода и издания произведений российской и китайской классической и современной литературы. Как отмечают организаторы, наибольшей популярностью у посетителей выставочных стендов пользовались книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» и «Ключевые слова об инициативе Пояс и путь».

Во время посещения ММКЯ Посол РФ в КНР Андрей Денисов выразил благодарность китайским и российским издателям и отметил важную роль китаистов и русистов в культурном обмене между двумя странами. Данному сотрудничеству была посвящена выставка фотографий, приуроченная к 70-летнему юбилею с момента установления дипотношений между Россией и Китаем.

Напомним, Московская международная книжная ярмарка является одной из крупнейших и старейших выставок, посвященных издательскому делу, в России, Восточной Европе и Центральной Азии. Она проходила в павильонах ВДНХ в Москве с 4 по 8 сентября 2019 года.

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