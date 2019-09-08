Москва, , 21:40 — REGNUM Стали известны самые необычные вещи, оставленные посетителями московского метро, об этом 8 сентября сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

В общей сложности за июль и август 2019 года в московской подземке было забыто около 1 тыс. 900 вещей. Около половины вещей уже возвращены владельцам.

Среди необычных вещей, забытых в метро, были деревянный музыкальный инструмент — кахон, кассовый аппарат, бутафорский меч и многие другие.

Сотрудники метрополитена советуют гражданам, желающим вернуть забытые вещи, более детально описывать предмет, что играет не малую роль в ее поиске на складе.

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