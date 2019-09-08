Вологда, , 21:25 — REGNUM Наблюдатели от Общественной палаты РФ и общественных палат Вологодской области не выявили серьёзных нарушений при организации голосования. Об этом после закрытия участков журналистам заявила председатель Общественной палаты Вологодской области Ольга Данилова, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Ольги Даниловой, в течение дня наблюдателям поступило 13 обращений о нарушениях выборной кампании. Но большинство из них не было подтверждено.

«Я считаю, что на сегодняшний день институт общественных наблюдателей действительно помогает сделать выборы легитимными. Приятно, что у нас сейчас уже появились общественные наблюдатели, которые не в первый раз выступают в этой роли, они уже высоквалифицированные. И от выборов к выборам их профессионализм будет повышаться. А значит, и уровень выборов будет все выше», — добавила Ольга Данилова.

Напомним, всего на выборах в Вологодской области работали 3 тысячи наблюдателей.