Нарьян-Мар, , 21:08 — REGNUM Сразу после закрытия избирательных участков члены комиссий Ненецкого АО приступили к подсчету голосов. Первые данные по итоговой явке обнародуют, предположительно, в течение часа. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружном избиркоме.

«Выборы прошли спокойно, в штатном режиме. Жалоб о нарушениях в избирком не поступало», — заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель избиркома Георгий Попов.

Он отметил, что на прошлых выборах жители округа проявили большую активность — пять лет назад явка составила более 40%. Сегодня, по данным на 18.00, избирательные участки посетили более 22% избирателей.