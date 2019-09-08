Иерусалим, , 20:54 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился и назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным во время своей речи на заседании правительства. Об этом 8 сентября сообщает The Jerusalem Post.

«Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США», — заявил премьер-министр.

После того, как его поправили, он сообщил, что это была проверка — насколько внимательно его слушают.

Напомним, во время визита в Лондон Биньямин Нетаньяху совместно со своим коллегой премьер-министром Великобритании Борис Джонсоном провели переговоры по вопросам британо-израильских отношений и ядерной программы Ирана.

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