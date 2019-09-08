Мурманск, , 20:45 — REGNUM Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил жителей Заполярья за избирательную активность, собщает корреспондент ИА REGNUM.

«Спасибо всем, кто проголосовал. Явка на этих выборах выше, чем в 2014 году, это свидетельствует о повышенном интересе людей и о позиции людей участвовать в судьбе своего региона», — заявил он.

Андрей Чибис также отметил, что выборы прошли без происшествий.

«Самое главное что выборы состоялись, они прошли спокойно, без конфликтов, эксцессов и скандалов. Ждем результатов», — заявил он.