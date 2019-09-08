Париж, , 20:34 — REGNUM В сеть выложили видео с демонстрацией геймплея предстоящей игры The Surge 2. Ролик был опубликован 7 сентября на YouTube-канале издательской компании Focus Home Interactive.

Игра выполнена в жанре action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от действий геймера). Её релиз запланирован на 24 сентября 2019 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК. В ролике показаны битвы с различными противниками в том числе с «боссами».

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Первая часть The Surge вышла в мае 2017 года. Вселенная игры выполнена в духе научной фантастики и стиле известной серии Souls. Однако, в отличие от неё в The Surge главный герой в основном сражается не с демонами, а с различными роботами.

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