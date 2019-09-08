Москва, , 19:53 — REGNUM Известный музыкант Сергей Галанин рассказал свои впечатления от фестиваля «Наши в городе». Об этом 8 сентября сообщает телеканал Рен ТВ.

«Мы сегодня играем с «СерьГой», с Гариком, хорошая компания, группа «Пилот», другие замечательные коллективы. Погода шепчет — люди выходите!», - отметил вокалист группы «СерьГа».

Впечатления от мероприятия у Галанина были настолько сильные, что в порыве эмоций он решил, что фестиваль станет популярнее «Нашествия».

Напомним, фестиваль «Наши в городе» прошел в День города в Москве на проспекте Академика Сахарова, за первый день мероприятия его посетителями стали порядка 100 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин посетил гулянья в День города в Москве