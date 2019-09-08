Ташкент, , 19:47 — REGNUM Деятельность АО «MAXAM-CHIRCHIQ» и АО «AMMOFOS-MAXAM» осуществляемая в городах Чирчик и Алмалык Ташкентской области, отрицательно влияет на здоровье населения в результате воздействия от допускаемых ими промышленных выбросов и сбросов в окружающую среду сверх установленных нормативов, говорится в сообщении Госкомгеологии Узбекистана.

Данными предприятиями владеет испанская компания Махам, заводы производят в основном минеральные удобрения.

«Госкомэкологии Республики Узбекистан организовал отбор проб воздуха по периметру ОАО «MAXAM-CHIRCHIQ» (16 км) в 8 точках (минимальный промежуток между точками 800 метров, отбор проб выполнялся на расстоянии 15 метров от границы предприятия). Выполненный анализ проб воздуха показал превышение предельно допустимых концентраций в атмосфере аммиака в 1,1 — 2,8 раза, сероводорода — в 4,5 — 7,4 раза, оксида углерода — в 1,2 раза», — говорится в сообщении.

Аналогичные исследования также проводились на АО «AMMOFOS-MAXAM», при этом анализ полученных проб воздуха выявил превышение предельно допустимых концентраций содержания серы в атмосферном воздухе — в 2,6 раза, диоксида азота — в 8,8 раза.

Как отмечается в сообщении, Экологическая партия Узбекистана в июле текущего года организовала общественные слушания по обсуждению выполняемой предприятием работы по обеспечению соблюдения норм экологии и охраны окружающей среды.

В свою очередь, Госкомэкологии Республики Узбекистан инициировал проверку соблюдения требований природоохранного законодательства на данных предприятиях, которые были осуществлены в период с 5 по 26 августа текущего года.

В частности, на АО «MAXAM-CHIRCHIQ», во время проверки воздухоохранного состояния, в 29 основных и вспомогательных цехах, из 30 источников был произведен отбор 62 проб отходящих газов на содержание оксида азота и аммиака, так же, из 9 открытых водных источников было отобрано 9 проб на загрязнение воды нефтепродуктами, ионами меди, железа, нитратов и нитритов, а так же соединениями хлоридов и в общей сложности выполнено 71 физико-химических анализов.

Согласно результатам выполненных анализов, выбросы от источников загрязнения атмосферного воздуха в двух производственных цехах предприятия превышали предельно установленные нормы в 1,2 — 8 раз. С целью устранения недостатков, деятельность вышеуказанных цехов была временно приостановлена.

Также, в 4-х основных производственных цехах АО «AMMOFOS-MAXAM», был произведен отбор проб отходящих газов из 15 источников на загрязнение оксидом азота, аммиака и фосфорной пыли и в общей сумме выполнено 36 анализов.

Согласно выполненным анализам, установлено, что на предприятии в одном из производственных цехов выбросы в атмосферу из источников выброса загрязняющих веществ превышают предельно допустимые концентрации в 1,15 — 1,22 раза, а также установлено, что вследствие нарушения герметичности трубопроводов происходит несанкционированное поступление загрязняющих веществ в атмосферу. Производственная деятельность данного цеха также была приостановлена до устранения выявленных нарушений.

За нарушение требований законов республики «Об охране атмосферного воздуха», «О воде и водопользовании» и «Об отходах», привлечены к ответственности 33 должностных и ответственных лица АО «MAXAM-CHIRCHIQ» и АО «AMMOFOS-MAXAM». Также, за загрязнение окружающей природной среды и несанкционированное размещение отходов начислено 414,4 миллионов сумов (один доллар-9400 сумов) компенсационных платежей.

Также установлено, что на территории АО «AMMOFOS-MAXAM» была произведена незаконная вырубка деревьев, в соответствии с чем определен причиненный растительному миру ущерб в сумме 223 миллионов сумов.

Как передает корреспондент ИА REGNUMИА REGNUM, названная испанская компания строго соблюдает природоохранное законодательство в ЕС, но позволяет себе игнорировать аналогичное законодательство в Узбекистане.

Как сообщил агентству источник на предприятии, испанская компания экономит на катализаторах, которые задерживают вредные вещества в процессе производства. Кроме того, у жителей города Чирчик вызвала возмущение вырубка десятка многолетних чинар на территории предприятия, что в ЕС расценили бы как серьёзное преступление.