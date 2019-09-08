Ирвайн, США, , 19:41 — REGNUM Серверы многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft Classic пострадали от DDoS-атаки. Об этом 8 сентября сообщил портал Kotaku.

Как сообщила служба поддержки компании Blizzard, сейчас проблема уже решена, однако вечером 7 сентября 2019 года администрация сервера WoW Classic столкнулась с проблемой DDoS-атак, которые продолжались в течение некоторого времени.

В результате множество геймеров не могли авторизоваться на сервере. Игроки обратили внимание, что за 30 минут до начала атаки публикация с информацией о ней появилась на Twitter-странице UkDrillas.

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Релиз World of Warcraft Classic состоялся 26 августа 2019 года. Игра представляет собой ту версию World of Warcraft, которая существовала до выпуска первого дополнения.

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