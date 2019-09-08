Москва, , 19:23 — REGNUM Комплексное благоустройство набережной Шитова в Москве планируется завершить до 15 октября 2019 года. Об этом 8 сентября сообщается на официальном сайте мэрии столицы.

«Работы по комплексному благоустройству набережной Шитова будут окончены до 15 октября», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме этого, он отметил, что досрочно начались работы по заполнению Черкизовского пруда, который расположен между набережной и Черкизовским парком. В проекте по благоустройству пруда предусмотрены оборудование деревянным настилом, организацию мест для игр в шахматы и установку качелей и беседок.

Напомним, Черкизовский пруд является одним из старейших искусственных водоемов столицы, образовавшийся в следствие строительства плотин на реке Сосенке в XIV веке.

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