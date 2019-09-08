Москва, , 18:06 — REGNUM С января 2019 года в московском наземном транспорте бесплатным Wi-Fi воспользовались около пяти миллионов пассажиров. Об этом 8 сентября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Как отмечают в «Мосгортрансе», в течение года к бесплатной сети Wi-Fi подключались свыше 52 млн раз.

«Во время поездок пассажиры чаще всего смотрят видео, общаются в социальных сетях и строят свой маршрут. Пользователи скачали в общей сложности более 420 терабайт трафика в наземном транспорте», — уточнил директор Службы информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс» Дмитрий Ерзамаев.

Напомним, в 2018 году бесплатной сетью в столичном наземном транспорте воспользовались более 18 млн раз, что в три раза больше показателя текущего года.

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