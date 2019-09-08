Мурманск, , 17:47 — REGNUM В Мурманской области участки посетили 24,34% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.

На прошлых губернаторских выборах, которые состоялись в 2014 году, явка к 15.00 составляла 21,58%. Наибольшая избрательная активность традиционно наблюдается в военных гарнизонах: Видяево, Островном и Североморске.

«В Мурманске на этих выборах хорошая явка, констатируем, что хорошо поработали и кандидаты, и сами комиссии, и избиратели хорошо идут на участки», — прокомментировал данные глава избиркома Антон Богомолов.