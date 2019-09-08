Казань, , 17:23 — REGNUM В Татарии, помимо выборов депутатов, в 18 муниципальных образования проходит анкетирование по программе «Наш двор». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 сентября сообщил на брифинге в Едином информационном центре Татарии первый замминистра строительства республики Алексей Фролов.

По его словам, анкетирование «Наш двор» проходит в 18 населённых пунктах республики, цель — опрос жителей многоквартирных домов в части благоустройства дворов.

«Это замер активности населения, чтобы понять те вопросы, которые максимально актуальны для жителей, что необходимо сделать», — пояснил Алексей Фролов.

Он также сообщил, что проведённые ранее замеры показали, что наиболее актуальные вопросы — это строительство подъездных путей, внутридворовых дорог, парковочных пространств.

Ранее отмечалось, что анкеты будут раздаваться по квартирам заранее, а заполненный бланк нужно будет взять с собой на выборы 8 сентября. Из семи предложенных видов работ по десятибалльной шкале необходимо выбрать приоритетные направления.

На реализацию программы «Наш двор» будет выделено 50 млрд рублей.